Grüne fordern „fairen Wahlkampf ohne Hintertüren“

Personenkomitees im Visier

„Es braucht eine verbindliche Obergrenze der Ausgaben, und zwar ohne Hintertüren für die mächtigeren Parteien“, erklärt Klubobfrau Regina Petrik. Die von der SPÖ genannte Obergrenze von 300.000 Euro würden die Grünen zustimmen, so ferne es keine Schlupflöcher gibt. Als Beispiel führt Petrik etwa „überparteiliche“ Personenkomitees an: „Über diese lassen sich sehr bequem Flyer drucken, Veranstaltungen organisieren und Personalkosten verstecken.“ Das müsse in die Kosten eingerechnet werden.