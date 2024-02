Kritik an „Schnorrapfohl“-Satire über Schoch

Entschuldigung gefordert

Grünen-Chefin Eva Hammerer richtete sich in einem Brief an den Obmann des zuständigen Fasching-Vereins: „Fasching ist kein Freibrief für Demütigung, Entwürdigung oder Sexismus,“ meint sie. Sie fordert eine Entschuldigung bei Schoch, „die wie jede Frau Respekt verdient“ hätte. Auch Stefanie Matei (SPÖ) fragte, ob „sexuelle Fantasien“ wirklich in einer Faschingszeitung abgedruckt werden sollten.