Brutaler Autoraub in Wien: 15 Jahre Gefängnis

Der Unterschied zum ersten Opfer: „Er ist schon am Boden gelegen und hat sich nicht mehr gerührt“, trug die Staatsanwältin am ersten Prozesstag die Anklage wegen versuchten Mordes vor. Denn die Verletzungen, mit denen der Mann in einer Lagerhalle liegen gelassen wurde, waren lebensbedrohlich. „Er war in einem schlimmen Zustand“, räumt einer der bereits verurteilten Komplizen im virtuellen Zeugenstand aus seiner Strafhaft in Italien ein.