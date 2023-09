53-Jähriger bei Wiener Autoraub fast tot geprügelt

Nächstes Opfer vor Lagerhalle liegen lassen

Nur vier Tage später der nächste, sehr ähnliche Vorfall. Einen 53-Jährigen bremsten die Männer in der Früh am Weg zur Arbeit aus und schlugen auch ihn bewusstlos in seinem Opel. „Er ist schon am Boden gelegen und hat sich nicht mehr gerührt“, verleiht die Staatsanwältin der Brutalität Nachdruck. In dem Zustand legten sie ihn vor eine Lagerhalle ab - die Verletzungen seien lebensbedrohlich gewesen. „Ich bin davon ausgegangen, dass er tot ist“, gab ein Mittäter in seinem Prozess zu.