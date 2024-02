Steirische Bürgerinitiative kostet Kärnten 20 Mio

Für das Straßenbauprogramm 2024 macht das Land Kärnten 52,3 Millionen Euro locker! „Im Vergleich zum Jahr 2017 - bevor ich Straßenbaureferent war - ist das eine Verdreifachung“, erklärt Landesvize Martin Gruber (ÖVP) am Dienstag nach der Regierungssitzung. Am Plan stünden einerseits die Fortführung von Großvorhaben, aber auch neue Baumaßnahmen in den Bezirken.