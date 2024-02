Reifen statt Kanten: Liensberger gibt auf Eis Gas!

Besonders große Vorfreude verspüre Liensberger in Hinblick auf die beiden Rennen in Are am 9. beziehungsweise 10. März sowie die anschließenden Technikbewerbe in Saalbach. „Are ist speziell, weil ich dort vor drei Jahren meinen ersten Weltcupsieg gefeiert habe und ein Weltcupfinale im WM-Ort Saalbach ist sowieso ein Traum. Also freue ich mich auf alles, was noch kommt. Und zwar sehr!“