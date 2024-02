Müller nach Bayern-Schlappe: „Da fehlen die Eier!“

Nach dem 0:3 bei Bayer Leverkusen hängt beim FC Bayern München der Haussegen mächtig schief! Wohl auch deswegen, weil in der BayArena am Samstagabend nicht einfach nur ein Spiel verloren gegangen war, sondern weil nun auch der Glaube an eine Titelverteidigung in Deutschlands Bundesliga ins Wackeln gerät. Bayern-Star Thomas Müller sprach denn auch Klartext: „Da fehlen mir - jetzt können wir unseren Oliver Kahn zitieren - teilweise die Eier!“