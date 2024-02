Leverkusen gegen Bayern ab 18.30 Uhr LIVE

Ähnlich wie 2002

Zuletzt war Bayer 2002 in einer vergleichbaren Situation. Weil die Leverkusener schließlich in der Bundesliga, im Finale der Champions League und im Cup-Endspiel das Nachsehen hatten, wurde der Verein als „Vizekusen“ gebrandmarkt. Der damalige Manager Reiner Calmund setzt deswegen auf Beistand von oben. „Wenn der Fußballgott auch nur ansatzweise gerecht ist, dann wird Leverkusen in diesem Jahr Meister. Das darf gar nicht anders sein. Allein schon deswegen, wie viel Pech der Club mit seinen Vizemeisterschaften in der Vergangenheit hatte“, sagte der 75-Jährige.