Tolle Aktion: Zwei Gratistickets für Imster Bürger

Auch eCarsharing-Angebot

Wer nicht gänzlich auf ein Auto verzichten will, kann auch das umweltfreundliche eCarsharing-Angebot in der Stadt in Anspruch nehmen. Das Elektrofahrzeug „floMobil“ ist unmittelbar vor dem Rathaus positioniert und kann nach einer Registrierung mittels App oder auf der Website gemietet werden. Als Teil des e5-Netzwerkes in Tirol setzt die Stadt Imst auf die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und umweltfreundliche Mobilität.