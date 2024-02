Gegen Baum gekracht, Sprung über Fels ging schief

Sprung über Felsabsatz ging daneben

Zum zweiten Unfall kam es gegen 16 Uhr. Ein ebenfalls 14-jähriger Niederländer fuhr mit den Skiern auf der roten Piste Nummer 4 im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach (Bezirk Schwaz) talwärts. „Er verließ den organisierten Skiraum und fuhr durch ein bewaldetes Stück in Richtung Platzalm weiter“, so die Ermittler. In weiterer Folge sprang der Jugendliche über einen rund fünf Meter hohen Felsabsatz und landete auf der flachen Piste. Dabei kam er zu Sturz und zog sich eine schwere Beinverletzung sowie eine schwere Kopfverletzung zu.