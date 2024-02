2 Einsätze in wenigen Stunden wegen Urlauber (60)

Bei Après-Ski plötzlich verschwunden

Offenbar hat der 60-Jährige den Schock schnell verdaut. Denn am Abend ging es mit einer siebenköpfigen Familie zum Après-Ski in eine Bar in Sölden. Plötzlich verschwand der Niederländer spurlos. „Bei der Rückkehr in die Unterkunft wurde von den alkoholisierten Mitgliedern der Gruppe das Fehlen des Mannes bemerkt.“