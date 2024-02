Petrus gnädig: Fließ und Roppen im Fasnachtshimmel

Eines hatten die Fließer und die Roppener am Sonntag gemeinsam: das Flehen in der morgendlichen Fasnachtsmesse um die Gnade von Petrus, es war nämlich Regen angesagt. Da haben die Fasnachtler im Himmel all ihre Kontakte spielen lassen und in Fließ war kurz nach Mittag sogar die Silhouette der Sonne zu sehen. Minuten vorher hörte eine Tausendschaft an Besuchern, die die enge Straße säumte, erstmalig die mystischen Klänge der Schallner.