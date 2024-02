Italienischen Küken werden Zehen weggeschmolzen

Es waren die Informationen eines Brancheninsiders, dessen Glaubwürdigkeit mehrfach verifiziert wurde (aus Angst vor Repressionen möchte er anonym bleiben), die diese unfassbar grausamen Praktiken in Italien aufdeckten. Was die Aktivisten besonders erschüttert: In Österreich ist die Praktik des „Toe Trimmings“, bei der den hilflosen Putenküken wenige Stunden nach dem Schlüpfen die Zehen mit Mikrowellentechnologie weggeschmolzen werden, zwar verboten, aber trotzdem allgegenwärtig ist - und zwar in Form von italienischer Importen.