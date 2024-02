Remis zwischen Krems und Bregenz im EC-Hinspiel!

Das Achtelfinal-Hinspiel im dritthöchsten Europacup-Bewerb endete am Samstagabend in Krems 26:26 (12:12). Die Vorarlberger verspielten in Hälfte 1 einen Drei-Tore-Vorsprung, die Kremser wiederum gaben kurz vor Schluss noch eine 25:22-Führung aus der Hand.