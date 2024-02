83-Jährige war schlauer: Kautionstrick ging schief

Am Freitag gegen 13.30 Uhr erhielt die Einheimische aus dem Großraum Innsbruck von einem falschen Polizisten mit der Ansprache „Hier ist die Polizei“ einen Anruf, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sei eine Frau ums Leben gekommen. Das Telefon wurde dann kurz an eine weinende Frau übergeben. Als die 83-Jährige angab, keine Tochter zu haben, wurde der Sachverhalt auf die Schwiegertochter umgelenkt, welche in Haft müsse, falls nicht eine Kaution in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages bezahlt werde.