„Kickl begibt sich gerne in Teufels Gesellschaft!“

„Krone“: Vor fünf Jahren rief Ursula von der Leyen den Green Deal aus. In Europa, aber auch in Österreich hat sich die Stimmung in Sachen Klimaschutz seither verändert. Entsprechen die Grünen nicht mehr dem Zeitgeist der Gesellschaft, ist Grün nicht mehr schick?

Werner Kogler: Ob schick, oder nicht, ist für mich nicht relevant. Relevant ist, Umweltschutz und Wirtschaft unter einen Hut zu bringen. Da erleben wir Gegenwind in Europa. Darum wird es ja jetzt bei den EU-Wahlen gehen. Es geht eben darum, Chancen zu nutzen und Wohlstand zu schaffen. Die Grünen sind der verlässliche Partner. Wir sind der Anwalt der Kinder und Enkelkinder.

Aber woher kommt der Sinneswandel? Man sieht auch in den sozialen Netzwerken zum Beispiel viele Postings, die meinen, es gibt den Klimawandel gar nicht, weil im Jänner ja eh Schnee gefallen ist.

Das muss man den Wirtschaftsbund und die Sozialdemokraten fragen. Die verwenden Umweltschutz eher nur in den Sonntagsreden. Wir sollten nicht übersehen, dass dies der wärmste Jänner der Messgeschichte war. Die Auswirkungen der drohenden Klimakatastrophe sind zu erkennen. Für diese Art von Beschwichtigern habe ich kein Verständnis. Da kommen wir in die Nähe der Lügenpropagandisten. Wir müssen unsere Lebensgrundlage sichern, so viel ist klar.