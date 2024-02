Hemetsberger muss die Saison beenden

„Aufgeben keine Option“

„Ich habe zwei Trainigstage in Saalbach absolviert, aber am zweiten Tag einsehen müssen, dass es nicht geht“, so Hemetsberger selbst: „Die einzige Option ist der Eingriff und dadurch erhoffe ich mir wieder schmerzfrei zu sein. Aufgeben ist keine Option für mich und ich werde alles geben, um kommende Saison wieder fit auf Skiern zu stehen,“