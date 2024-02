Dornbirn prüft die Machbarkeit eines Badesees

Ist es ein visionäres Projekt oder einfach nur eine Schnapsidee? Seit einiger Zeit beschäftigt man sich in der Messestadt mit der Frage, ob auf dem Gemeindegebiet ein Badesee angelegt werden könnte. Nach einer ersten Prüfung von möglichen Standorten wurden im vergangenen Jahr vertiefende Untersuchungen in den Bereichen „Möckle“ und „Mäander“ vorgenommen. Die Wahl dieser Areale fußte auf der Vermutung, dass die Dornbirner Ach dort Kies abgelagert haben könnte, was die ideale Voraussetzung für das Anlegen eines Gewässers wäre.