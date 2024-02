Was die flauschigen Kuscheltiere einzigartig macht

Für das Ehepaar Wlcek ist eine Vision Wirklichkeit geworden: Begonnen haben sie nebenberuflich vor knapp zehn Jahren an dem Hof in Siebenhirten bei Mistelbach dem Weinviertler Ort. „Es muss Berufung gewesen sein. Wir betreiben unsere Zucht mit so viel Hingabe und Leidenschaft, dass uns der Stall bald zu klein wurde und begannen bereits 2017 mit der Realisierung eines Neubaus“, erzählen sie.