Behördenversagen? Kahr lässt Magistrat prüfen!

Mit dieser Ankündigung kam sie einer Initiative von Neos-Gemeinderat Philipp Pointner zuvor, der via dringlichem Antrag an den Gemeinderat eine Prüfung durch die Innenrevision verlangen wollte. „Es muss sichergestellt werden, dass die öffentlichen Abteilungen Leib und Leben der Grazer schützen“, so der Mandatar.