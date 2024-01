Inferno in Graz: „Da sind noch Leute drinnen!“

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

„Es ist durchaus möglich, dass sie der Auslöser sind“, bestätigt Fritz Grundnig, Sprecher der Exekutive in Graz, der „Krone“. In Betracht gezogen werden auch Böller oder andere Feuerwerkskörper, die im Nu Weihnachtsdeko in Flammen setzen könnten. Zeugen werden befragt, Fotos und Videos ausgewertet. „Wir ermitteln jedenfalls wegen fahrlässiger Tötung gegen unbekannt“, so Grundnig.