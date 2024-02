Linz plant Strafen für falsch geparkte E-Scooter

Die Strafen müssen zunächst die Betreiber zahlen, sie können diese aber an ihre Kunden weiterverrechnen. In Linz stellen derzeit drei Anbieter insgesamt 780 E-Scooter zur Verfügung. Nachdem es immer wieder zu Problemen auf Gehwegen etc. kam, wurde zunächst mit den Betreibern vereinbart, dass 109 fixe Abstellzonen geschaffen werden. Stellt man den Scooter nicht dort ab, lässt sich die Miete nicht beenden. „Diese Maßnahme hat die Situation in Linz aber nur bedingt entschärft, weil die Ortung der Scooter in den markierten Abstellflächen nicht so exakt funktioniert, wie ursprünglich von den Betreibern behauptet“, so Hajart.