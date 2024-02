Rechtsfallen am Glatteis: Wer haftet bei Stürzen?

In einigen Landesteilen ist wieder Schnee angesagt. Wann muss ich als Hausbesitzer eigentlich räumen? Und was ist, wenn ich bei der Rückkehr des Winters gerade auf Urlaub bin? Juristen erklären Ihnen, worauf Sie im Winter achten müssen - und warum man sich in High Heels nicht aufs Eis wagen sollte.