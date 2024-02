Junger Zündler fleht: „Bitte nicht ins Gefängnis!“

Der 18-jährige Steirer ist am Dienstag in Graz vor Gericht sichtlich aufgeregt. „Ich hab so Angst, dass ich nicht mehr heim darf. Bitte sperren Sie mich nicht ein“, fleht er Richter Raimund Frei schluchzend an. „Keine Angst, heute wird hier niemand eingesperrt“, beruhigt er den Jugendlichen. „Du brauchst nicht emotional zu werden, wir werden in Ruhe über alles reden.“