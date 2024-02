Millennium City: Anrainer leben in ständiger Angst

Die Gegend rund um die Millenium City kommt einfach nicht zur Ruhe. Erst Sonntagabend sorgte eine Rauferei unter einem russischen und zwei syrischen jungen Männern, die sich von der Schnellbahnstation ins Einkaufszentrum verlagerte, für Panik unter den Besuchern, wie ein Augenzeuge berichtet. Die „Krone“ war am Tag danach in der Millenium City und hat sich bei Geschäftstreibenden und Kunden umgehört. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.