Ein zarter Hauch von Kuba in den Tiroler Bergen

Die „Tiroler Krone“ mitten im Tanzgeschehen dabei

Livemusik mit kubanischen Musikern in verschiedenen Locations, öffentliche Tanzworkshops und am Montag, dem 12. Februar, steht mit „Enrique on Ice“ sogar ein Skitag im Kühtai mit dem beliebten Tanzstar auf dem Programm. Die „Tiroler Krone“ nahm nun den im Festivalprogramm angebotenen Tanz-Workshop unter der Leitung von Gasa Valga, der vergangenen Sonntag im Innsbrucker „Street Motion Studio“ stattfand, in Anspruch. Diesen körperlich anspruchsvollen Part übernahm „Tiroler Krone“-Kultur-Mitarbeiterin und Redaktionsassistentin Linda Parrainer, die seit ihrer Kindheit eine begeisterte Tänzerin ist. In den folgenden Zeilen wird sie ihre Erfahrung und ihre Eindrücke dieser eineinhalb Stunden an Tanz mitteilen.