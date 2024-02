Irrer Rekord sorgt auch bei Feller für Staunen

„Ein exzellenter Skifahrer“

Da staunte auch Manuel Feller: „Daniel ist ein exzellenter Skifahrer, hat einen tollen zweiten Durchgang gezeigt. Aber du musst dich durch einen Fehler in so eine Position bringen. Und das dann ausnützen.“ Freilich: Überraschung war das Husarenstück keines. In Chamonix passierte es zum dritten Mal in Folge. 2021 fuhr der Schweizer Sandro Simonet von 30 auf Rang 3, im Vorjahr der Grieche AJ Ginnis von 23 auf 2. Der leichte Hang lädt zu solchen Coups ein.