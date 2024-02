Pisten-Unfälle in Sölden fordern Schwerverletzte

Tiefe Schnittwunden an den Oberschenkeln

Gegen 14.15 Uhr kam es im Bereich „Giggijoch“ zu einer Kollision zwischen einer 49-jährigen ukrainischen Skifahrerin und einem 14-jährigen tschechischen Snowboarder, wobei die Frau dem auf der Piste sitzenden Snowboarder mit ihren Skiern über die Oberschenkel fuhr. Der Snowboarder erlitt tiefe Schnittwunden an den Oberschenkeln und wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung auch zu einem Arzt in Sölden gebracht.