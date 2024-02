Tommy Koch: Darum könnte KAC wieder Villach picken

Der KAC-Express empfängt am Sonntag im Derby die wackeligen Villacher - die dringend Punkte brauchen, aber in Klagenfurt von den letzten zwölf Duellen gleich zehn verloren haben. Rotjacken-Ass Nick Petersen ist in Hochform. „Krone“-Kolumnist Tommy Koch spricht über ein mögliches Viertelfinal-Derby.