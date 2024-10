Heidi Klum zeigt erste Bilder von Halloween-Kostüm

Tom und Heidi stecken zusammen in Verkleidung

Auch ihr Ehemann, Tom Kaulitz wird jedenfalls wieder in ihre Show inkludiert. Das werde alles andere als angenehm, verriet Tom in seinem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood.“ Alleine kommt er nicht ins Kostüm und wird darin auch nicht alleine bleiben: Er steckt zusammen Ehefrau Heidi Klum in der Verkleidung.