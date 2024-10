22 Verkehrstote heuer auf den Straßen Kärntens

Ablenkung und Unachtsamkeit

Ein weiterer zentraler Faktor in der Verkehrssicherheit ist die Aufmerksamkeit. Ablenkung und Unachtsamkeit sind gemeinsam mit der Geschwindigkeit die Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Deshalb ist in den meisten EU-Staaten Handy am Steuer ein Delikt im Vormerksystem, in Österreich hingegen nicht. „Die nächste Regierung sollte das im Interesse der Verkehrssicherheit der Bevölkerung ändern. Wer beim Lenken mit dem Handy am Ohr telefoniert, reagiert so langsam wie ein Alko-Lenker mit 0,8 Promille und hat ein rund fünfmal so hohes Unfallrisiko. Beim Lesen und Schreiben von Nachrichten ist das Unfallrisiko sogar mehr als 20 Mal so hoch“, verdeutlicht VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky