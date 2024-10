ChatGPT will jetzt auch Google überflüssig machen

Ist der Suchmaschinenriese Google zu knacken?

Bisher laufen rund 90 Prozent aller Internetsuchen über Google. Dadurch fließt auch der Löwenanteil der Einnahmen aus Online-Anzeigen an die Alphabet-Tochter. Der größte Herausforderer in diesem Bereich ist der OpenAI-Partner Microsoft, der ChatGPT in seine Suchmaschine Bing integriert hat.