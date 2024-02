Eine Messe für die Zukunft und zum Anfassen

Großes Interesse besteht vor allem auch bei den Gastronomiebetrieben. Köche zeigen bei der Live-Koch-Show ihr Können und präsenieren schmackhafte Teller mit Fisch, Fleisch, Nudeln und Co. Viele Jugendliche verfolgen die Show mit Begeisterung, wie etwa der Schüler Martin: „Ich möchte unbedingt in Zukunft in einem Hotel Koch werden. Das Ganze hier live zu erleben, bestärkt mich noch mehr in meiner Entscheidung. Ich probiere in der Küche gerne etwas aus, habe das von meiner Mama mitbekommen und stehe liebend gerne mit ihr gemeinsam hinterm Herd!“