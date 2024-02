Lugner gegen Heino: Jetzt fliegen schon die Fetzen

Nach zehn Jahren Pause tut er es wieder: Helmut Werner kommt auf Einladung des deutschen Unternehmers Markus Deussl zum Opernball am 8. Februar. Einst landete der Künstermanager dort Coups im Auftrag von Richard Lugner, als er Stars wie Pamela Anderson nach Wien lotste. Das alles dürfte nachhallen, denn als Lugner (via „Krone“) erfuhr, dass Werner nach Wien zum Ball kommt und auch noch seinen Künstler, Volkslied-Gigant Heino, mitnimmt, fühlte sich Mörtel dazu verleitet, in einem Interview mit dem „Kurier“ davon zu sprechen, dass „Heino im Trauerjahr“ ist, und „der sollte überhaupt nicht auf einen Ball gehen. Ich mein, das gehört sich einfach nicht.“