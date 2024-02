Jennersdorf wird jetzt zur Sportstadt

Enge Kooperation mit Tourismus angestrebt

Das neue Logo der Sportstadt werden künftig „sämtliche Sportvereine auf ihren Dressen tragen und so auch eine Werbefunktion für unsere Stadt einnehmen“, erklärt Bürgermeister Reinhard Deutsch. Die neue Strategie soll vor allem aber auch Gemeinde und Sport- und Freizeitvereine stärker an einem Strang ziehen lassen. Zur Positionierung bekennt man sich als Sportstadt auch in Hinblick auf die laufende Errichtung und Verbesserung von sportlicher Infrastruktur sowie der engen Kooperation mit Gastronomie und Unterkünften der Region. Im Juni finden beispielsweise die Bundesschülermeisterschaften im Beachvolleyball in Jennersdorf statt. „So soll die Möglichkeit für Sporttourismus wie Trainingscamps und Sommercamps geschaffen werden“, erklärt Deutsch.