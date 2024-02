Aufschwung? Weit und breit keine Erholung in Sicht

Optimismus hält sich in Grenzen

Dass sich die Stimmungslage im Vergleich zum Vorquartal dennoch minimal aufgeheitert hat, liegt in erster Linie an zwei Indikatoren: Zum einen hat sich die Ertragssituation ein wenig verbessert - der diesbezügliche Saldo ist von minus 40 auf minus 20 gestiegen. Und zum anderen gehen im Vergleich zum Vorquartal nicht mehr so viele Unternehmen davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage weiter verschlimmern wird.