Im Kino kommt es jetzt auf die Mathe-Note an

Einser-Schüler in Mathe zahlen so nur 1€ für den Film ihrer Wahl. Für alle, die einen Zweier im Semesterzeugnis stehen haben, gilt ein Ticketpreis von 2€ und so weiter. Natürlich dürfen auch alle mit einem Fünfer, also einem „Nicht Genügend“, an der Aktion teilnehmen und bekommen ebenso einen vergünstigten Preis von 5€. Die Zeugnisaktion gilt in allen Cineplexx Kinos in Wien für alle Filme mit Vorstellungsbeginn bis einschließlich 17:30 Uhr.