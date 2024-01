US-Rechte zittern vor „Geheimagentin“ Taylor Swift

Pentagon: „Werden Verschwörungstheorie abschütteln“

Doch bereits vorher hatten Verschwörungstheorien über Swift in rechten Kreisen die Runde gemacht. Die absurden Spekulationen gingen so weit, dass sich das Pentagon Mitte Jänner bemüßigt fühlte, Stellung zu beziehen. Moderator Jesse Watters hatte zuvor in seiner TV-Sendung beim rechtskonservativen Fox News angedeutet, bei Swift könne es sich um eine Geheimagentin des US-Verteidigungsministeriums handeln.