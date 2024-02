Schoßhund wurde beim Spazieren totgebissen

In Tirol keine Liste gefährlicher Hunde

Die mächtigen Hunde gehören der Rasse Mastiff an. Sie gelten prinzipiell als sanft, gehören aber in Wien und Vorarlberg zu den „Listenhunden“ (oft als „Kampfhunde“ bezeichnet). In Tirol gibt es diese Liste nicht, es gilt seit Oktober 2020 aber ein verpflichtender Sachkundenachweis für Erst-Hundehalter, unabhängig von der Rasse.