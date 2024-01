„Wenn er die Zähne fletscht, wäre es was Anderes“

Zum ersten Mal wurde in Vorarlberg der große Beutegreifer mitten in einer städtischen Siedlung entdeckt. „Das kann vorkommen. Wenn er vom Rätikon ins Große Walsertal zieht, dann kommt er eben an Bludenz vorbei. Ich hoffe aber, dass das nicht alltäglich wird.“ Zudem habe der Wolf ein ängstliches Verhalten gezeigt, keineswegs ein aggressives. „Wenn er die Zähne gefletscht hätte, wäre es was Anderes“.