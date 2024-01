Neuer Stürmer für Austria Klagenfurt

Vorerst erhält der 1,87 Meter große Offensivmann einen Kontrakt für ein Jahr plus Option, wird aber erst im Sommer in Klagenfurt auflaufen. Bei Partnerklub Sibenik (2. Liga/Kro) wird Toshevski bis dahin aufgebaut. Der ehemalige U21-Nationalspieler wird damit die dritte Neuerwerbung der Austria Klagenfurt nach Ali Loune (von Nürnberg) und Laurenz Dehl (direkt an Viktoria Berlin weiterverliehen).