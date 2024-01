„Krone“-Weltcup-Haus zog hochkarätige Gäste an

Auch Ski Austria-Asse schauen Jahr für Jahr im „Krone“-Weltcup-Haus vorbei - am Freitag immer die Slalom-Fahrer, am Samstag immer die Abfahrer. Heuer war unter anderem Stefan Babinsky vom Speed-Team dabei, der in der Abfahrt überraschend Vierter wurde: „Es war vom Start bis ins Ziel ein Kampf, aber es war ein Wahnsinn. Vor allem als Österreicher in Kitzbühel auf so einem Platz zu landen, ist speziell. Die Fans sind von in der Früh bis am Abend spürbar, das ist unglaublich.“ Und Fabio Wibmer, der wenige Tage zuvor mit seinem Mountainbike (!) die Streif hinunterraste, erzählte im „Krone“-Weltcup-Haus von diesem Projekt: „Gerade auf der Streif wird dir schon anders!“