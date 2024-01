„Dafür lasse ich mich gern prügeln“

Andreas Gabalier zu Gast im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel. Zur Eröffnung der ehrwürdigen Location griff der Volks-Rock‘n‘Roller gleichsam als Einstandsgeschenk sogar zur Gitarre (am Ende des Interviews). Im Gespräch davor sinniert er mit Moderator Michael Fally über Arnold Schwarzenegger, Vinc Kriechmayr, Marco Odermatt und auch Dominic Thiem - in diesem Zusammenhang erklärt er auch, wofür „ich mich gern ein bisserl prügeln“ lasse.