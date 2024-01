Frauen auf die Streif? „Das muss nicht sein“

Michi Kirchgasser zu Gast im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel. Im Gespräch mit Michael Fally sinniert die dreifache Mannschaftsweltmeisterin über ihre Rolle als „Journalistin“, die Performance der ÖSV-Damen und die Frage, ob Frauen die Streif im Renntempo runterrauschen sollen. „Muss nicht sein“, so Kirchgasser. Ihre Gedanken in voller Länge sehen und hören Sie hier im Video (oben).