Angst der Baustellen-Anrainer vor Staub und Lärm

Viele Fragen müssen die ÖBB rund um den Flachgautunnel noch beantworten, so die Meinung der Gemeinde Köstendorf. Denn derzeit werden die Unterlagen zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zum Milliarden-Projekt auf ihre Vollständigkeit überprüft. In 13 Punkten fordert der Flachgauer Ort noch detailliertere Informationen. So fehlen den Vertretern etwa Angaben zu den Auswirkungen des Staubniederschlags auf die landwirtschaftlich genutzten Felder und Gärten der Anrainer.