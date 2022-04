Güterzüge statt Deponie beim Bahntunnel

Geschützte Tierarten haben beim geplanten Bahntunnel der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) durch den Flachgau bisher zwei mögliche Deponien für das Aushubmaterial verhindert. Gerade die Gemeinde Köstendorf, ihr Bürgermeister Wolfgang Wagner und Bürgerinitiativen haben lange eine andere Variante - den Abtransport des Material via Bahn - gefordert. Am Mittwoch die Überraschung: Die ÖBB haben mitgeteilt, dass eben diese Variante beim Milliardenprojekt zur Anwendung kommen soll. „Es ist ein wichtiger Schritt und die erste Weiche in die richtige Richtung ist somit gestellt“, zeigt sich Wagner zufrieden.