Flachgautunnel der ÖBB: Nur noch zwei Varianten

Neumarkts Bürgermeister Wolfgang Wagner sieht die Sache noch nicht so klar und will noch in vielen Verbesserungen. Vor allem der Zeitraum bis zum September scheint für ihn zu früh. „Nach momentanen Stand ist für uns auf jeden Fall der Abtransport über die Bahn die bessere Variante. Die ÖBB müssen auch noch die Bevölkerung über die Pläne informieren. Das ist nicht die Aufgabe der Gemeinde“, so der Ortschef.