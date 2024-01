Österreich erkenne Israels Recht auf Selbstverteidigung an und sehe es als oberste Priorität, die Geiseln zu befreien, die von der Terrororganisation Hamas entführt worden sind. Gleichzeitig müsse aber auch der Schutz für die Zivilbevölkerung in Gaza erhöht werden, sagte Karl Nehammer am Montag. Langfristig führe kein Weg an einer Zwei-Staaten-Lösung vorbei. „Im Kampf gegen Terror gibt es keine Neutralität“, betonte der Kanzler. Die Hamas sei auch für die EU eine große Gefahr. Es sei traurig, dass es der Staatengemeinschaft nicht gelungen sei, Terror als solchen zu benennen, rechtfertigte Nehammer ein weiteres Mal die Ablehnung an einer UNO-Resolution zum Gaza-Krieg.