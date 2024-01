Neuer Weltrekord im 24-Stunden-Skibergsteigen!

„Es war schon immer ein Traum von mir, 24 Stunden am Stück auf Tourenskiern zu sein und auszuprobieren, wie viele Höhenmeter ich schaffen kann“, so Jakob Hermann: „Ich wollte einfach wissen, an welche Grenzen man kommt und wie weit man darüber hinaus gehen kann. Ich habe ein großartiges Support-Team und ich liebe es, einfach stundenlang auf meinen Skiern zu laufen.“