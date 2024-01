Australien & Tadschikistan stehen im Viertelfinale

Segrt in Österreich alter Bekannter

Nach regulärer Spielzeit war es 1:1 gestanden, wobei den Emiraten erst in der Nachspielzeit der Ausgleich gelang. Tadschikistans Torhüter Rustam Yatimov entschärfte dann den Elfer des eingebürgerten Brasilianers Caio Canedo, ehe Alisher Shukurov mit seinem verwandelten Elfer für Jubelstürme der Sieger sorgte. Segrt betreute Anfang der 2000er-Jahre in Österreich als Trainer den DSV Leoben, Ried und den Wiener Sport-Club.